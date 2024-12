Litt over klokka 16.00 torsdag avslutta politiet ein trafikkontroll i 60 sona i Ølen. Her blei det skrive ut seks bøte for høg fart og tre forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon. Høgaste fart var målt til 78 km/t i 60 sona, melder politiet på Politiloggen.