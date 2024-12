Lastebil køyrde i fjellvegg

Ein lastebil køyrde inn i ein fjellvegg om lag fem kilometer aust for Vikedal onsdag.

Klokka 16.43 onsdag fekk politiet melding om at ein lastebil hadde køyrt inn i ein fjellvegg på Fv46 Saudavegen. Politiet skriv i loggen at sjåføren er oppegåande og verkar uskadd. Det er ein del materielle skadar på køyretøyet. Bilbergar er på veg, og det kan bli stans i trafikken når bilberginga skal setjast i gang. Politiet er på veg til staden, som ligg om lag 5 kilometer aust for Vikedal.