Klokka 10.09 melde Sør-Vest politidistrikt om at det har skjedd ei trafikkulykke i Våg, like vest for kommunegrensa til Vindafjord.

Ein bil var involvert i hendinga, som førte til nokre trafikale utfordringar, og det var manuell dirigering på staden.

Klokka 11.15 melde politet at begge køyrefelt er opna, og at det blir opna sak mot førar av bilen.