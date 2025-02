19 millionar skal sikre norske trehusmiljø mot brann

Riksantikvaren deler ut 19 millionar kroner for å brannsikre verdifulle trehusmiljø i Noreg.

Søknadssummen for å sikre husa mot brann er rekordstor i år. Dei største summane gjeld konkrete brannsikringstiltak, som kan variere frå enkle tiltak eigarane kan gjere sjølve, til større kommunale tiltak som varmesøkjande kamera og detaljerte planar for sløkkjearbeid.

Riksantikvar Hanna Geiran understrekar at alle trehus som brenn ned er eit tap, både for eigaren og for samfunnet.

– Med ein brannsikringsplan kan eigarar og brannvesen gjere dei riktige tiltaka for å førebyggje brann. Derfor er brannsikringsplanar avgjerande, og vi innvilgar derfor alle søknadar om tilskot til nye og reviderte planar, seier Hanna Geiran i ei pressemelding.

