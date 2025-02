268 kyrkjebryllaup på valentinsdagen

På topp låg ikkje overraskande Noregs mest folkesette fylke, Akershus, med heile 57 par, viser statistikken frå Den norske kyrkja.

Totalt var det 68 kyrkjelydar over heile landet som inviterte til drop-in-bryllaup på alle hjarters dag.

– Det er fantastisk at så mange vil komme når kyrkja opnar dørene og inviterer til feiring av kjærleiken. Drop-in-bryllaup er ein litt enklare måte å gifte seg på, men som har det aller viktigaste i fokus, nemleg løfta mellom to menneske og Guds velsigning over ekteskapet deira, seier leiar i Kyrkjerådet, Harald Hegstad.

