Blinkskot frå Grannar-distriktet i februar 2025

Kjem du over noko fint eller morosamt langs din veg i Etne og Vindafjord? Ta bilde av det, og del det med Grannar-lesarane.

Me trekker ut tre Flax-lodd til to heldige vinnarar kvar månad!

No har med trekt ut to vinnarar for januar 2025: Det heldige blei

• Bjørn Joar Haugland frå Vikedal

• Even Mæland frå Etne

No ønskjer med bilde frå vintermånaden februar 2025.

Skriv nokre ord om bildet, kor bildet og namn på fotograf!

Send inn via denne lenka: Blinkskotet!

Eller send på e-post til tips@grannar.no eller som MMS til tipstelefon 975 70 789

PS!: Breiddebilde fungerer best for publisering i nettavisa, men det er ikkje noko krav.