Éin av tre kommunar bryt lærarnorma

– Det er alvorleg at såpass mange kommunar ikkje oppfyller norm for lærartettleik, seier leiar Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet til Klassekampen.

Ei oppteljing gjort av Utdanningsforbundet viser at det er stor variasjon i lærartettleik mellom fylka, ifølgje avisa. Tala er henta frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Lærarnorma går ut på at det skal vere éin lærar per 15 elevar på første til fjerde trinn i grunnskulen og éin lærar per 20 elevar på femte til tiande trinn.

– Det er viktig å få fram at rundt 90 prosent av skulane oppfyller lærarnorma. Det viser at det er mogleg å få til, og at kommunane som ikkje klarer å oppfylle norma, ikkje prioriterer det nok, seier Røsvoll.

I Vestfold bryt alle kommunane i fylket norma, medan andelen er på 52 prosent i Rogaland, 43,5 prosent i Innlandet, 43 prosent i Møre og Romsdal og 39,5 prosent i Trøndelag, ifølgje Klassekampen.

Nokre kommunar bryt norma ved mange av skulane sine og manglar mange lærarar. I andre kommunar er brota mindre.

Oversikta viser også at:

• I Bergen er det ingen skular som bryt med lærarnorma

• I Stavanger bryt 4 prosent av skulane med norma.

• I Oslo er det derimot brot ved 14 prosent

• I Trondheim er det brot ved 56 prosent av skulane i byen.

(©NPK)