Eldrepolitikk: – Regjeringa treng ein koordinator

Når regjeringskabalen no skal leggjast på nytt, krev Pensjonistforbundet at ein statssekretær får det heilskaplege og koordinerande ansvaret for eldrepolitikken i landet.

– Skal vi få til eit inkluderande og aldersvennleg samfunn, må regjeringa sørgje for ein heilskapleg og koordinert innsats, seier leiar av Pensjonistforbundet Jan Davidsen i ei pressemelding.

Det er no over ein million alderspensjonistar i landet, og det blir stadig fleire.

– Slik det er organisert no, er alt som har med eldre å gjere fordelt på minst seks departement, og fleire underliggjande direktorat og etatar. Alle desse har ein finger med i Bu trygt heime-reforma, som handlar om korleis eldre skal bu og leve. For å få denne reforma til å fungere, meiner vi det er avgjerande å ha ein betre overordna koordinering, understrekar Davidsen.

