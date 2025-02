Krev prøveordning for tungbil-kolonne over Haukeli

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) frå Vindafjord er blant dei som no tek til orde for å innføre ei prøveordning med kolonnekøyring for tunge køyretøy over E134 Haukelifjell.

Saman med fire andre stortingsrepresentantar frå Frp har Terje Halleland fremja eit representantforslag i Stortinget for å sikre betre framkome for næringstrafikken fjellovergangen.

Dei peikar på at E134 Haukelifjell er ei av Noregs mest trafikkerte fjellovergangar, og spesielt viktig for næringstransport. Kvar dag køyrer om lag 450 tunge køyretøy over fjellet, og årleg blir det frakta verdiar for rundt 135 milliardar kroner langs denne ruta. Næringstransporten utgjer 22 prosent av all trafikk over Haukelifjell.

På vinterstid skaper dårleg vêr og vanskelege køyreforhold store utfordringar, noko som ofte fører til kolonnekøyring eller i verste fall full stenging av vegen. For transportnæringa kan dette bety lange ventetider, store økonomiske tap og meir utslepp som følgje av omkøyringar. I tillegg utfordrar dette køyre- og kviletidsreglane for sjåførane.

Tungbilkolonner

Tunge køyretøy har ofte betre framkome enn personbilar på vinterføre. Dei er utstyrte med kjettingar, har betre sikt frå førarhytta og har fasilitetar som gjer at sjåførane kan handtere ein eventuell stopp betre. Difor har det lenge vore ønske om å opprette eigne kolonnekøyringar for tungtransporten over Haukelifjell.

Statens vegvesen (SVV) har allereie etablert oppstillingsplassar for tungbilkolonne på begge sider av fjellet, noko som ifølgje Halleland har kosta fleire 10-tals millionar kroner.

— Samstundes har SVV vore i dialog med både driftsentreprenørar, Norges Lastebileigarforbund (NLF) og enkelttransportørar for å finne ei løysing. NLF har utarbeidd eigne kriterium for kva slags tungbilar som kan delta i ein slik kolonne. Likevel har den driftsansvarlege for strekninga ikkje vore villig til å ta ansvar for å gjennomføre ordninga, fortvilar Halleland.

Forslagsstillarane meiner at dette ikkje bør stå i vegen for at prøveordninga blir sett i gang, og peikar på at SVV alltid vil ha det endelege ansvaret for vurderinga av om vegen skal vere open eller stengt.

Krev at regjeringa tek grep

For å sikre betre vilkår for transportnæringa føreslår Halleland og medforslagsstillarane Frank Edvard Sve (Frp), Morten Stordalen (Frp), Bård Hoksrud (Frp) og Morten Wold (Frp) at Stortinget ber regjeringa om å innføre ei prøveordning med kolonnekøyring for tunge køyretøy over Haukelifjell. Dei peikar på at nødvendige investeringar allereie er gjennomførte, og at det difor ikkje er nokon grunn til å vente lenger med å prøve ut ordninga.

— For transportbransjen kan ei slik prøveordning gi eit viktig grunnlag for ei framtidig permanent løysing, noko som kan bidra til mindre forsinkelser, reduserte kostnader og ei meir føreseieleg transport for næringslivet, meiner Halleland.

Det er no opp til Stortinget å vurdere forslaget og eventuelt gi regjeringa klarsignal til å setje prøveordninga ut i livet.