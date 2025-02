Google fjernar løfte om ikkje å bruke KI til våpen

Google har fjerna eit løfte om at selskapet ikkje skal bruke kunstig intelligens til utvikling av våpen- og overvakingsteknologi som kan forårsake skade.

Selskapet har endra på formuleringane i retningslinjene om Googles utvikling og bruk av KI, og fjerna løftet om ikkje å utvikle teknologi «som forårsaker eller sannsynligvis vil forårsake skade».

I løftet heitte det også at Google ikkje ville gjere forsøk på å bruke KI til våpenformål eller KI «som samler inn eller bruker informasjon til overvåking i strid med internasjonalt aksepterte normer».

Den nye retningslinja inneheld no i staden eit avsnitt om «ansvarlig utvikling og anvendelse» og at Google skal innføre «passende mekanismer for menneskelig tilsyn, aktsomhetsvurderinger og tilbakemeldingsmekanismer tilpasset brukernes mål, samfunnsansvar og allment aksepterte prinsipper i folkeretten og menneskerettighetene».

I eit blogginnlegg kommenterer Googles senior-visepresident James Manyika og Demis Hassabis, som leier Googles KI-laboratorium DeepMind, at selskapet hadde behov for å oppdatere KI-retningslinjene som først vart publiserte i 2018.

KI har utvikla seg raskt sidan den gongen og vorte like utbreidd som mobiltelefonar og internett, argumenterer dei.

