Kompensasjonskrav for Kielland-offer etter nye funn i forskingsrapport

Ein rapport frå Universitetet i Stavanger avdekkjer alvorlege manglar i handteringa til styresmaktene av Kielland-ulykka i 1980 der 123 menneske mista livet.

Fleire politikarar tek til orde for kompensasjon for offer etter ulykka der bustadplattforma Alexander Kielland kantra på Ekofiskfeltet i Nordsjøen 27. mars 1980, melder NRK.

Bakgrunnen er ein forskingsrapport frå UiS som mellom anna utfordrar den tidlegare forklaringa om at ein sveisefeil var årsaka til ulykka.

Den viser at viktige dokument var utilgjengelege for granskingskommisjonen og at plattforma ikkje var godkjend som bustadplattform. Den dåverande regjeringa visste at tryggingsnivået i oljeindustrien var for lågt, men fjerna kritikk i eit regjeringsdokument fem dagar etter ulykka, heiter det.

– Det er heilt forferdelege historier dei overlevande og etterlatne har. I forskingsrapporten blir det omtalt som 123 aktlause drap. Når vi tillegg no får høyre at riggen ikkje var godkjend, er vi jo sjølvsagt fortvilte, seier Anders Helliksen til NRK.

Han leier støttegruppa for overlevande og etterlatne, og han overlevde også sjølv ulykka. No skal han setje seg saman med politikarar for å diskutere rapporten.

Raudt og SV tek til orde for at offera skal få kompensasjon. Også Høgre seier det bør vurderast.

Energiminister Terje Aasland (Ap) meiner det er naturleg å sjå Kielland-ulykka i tråd med kompensasjonsordninga for oljepionerane, men at det er for tidleg å seie kva betydning rapporten får.

