LOs krav til lønnsoppgjeret: Auka kjøpekraft

I lønnsoppgjeret i år kjem LOs forbund til å krevje at medlemmene deira skal få ein større «del av kaka», og at alle skal ha betre råd når oppgjeret er i hamn.

LOs representantskap vedtok som venta at lønnsoppgjeret i år må resultere i auka kjøpekraft under møtet sitt på Folkets Hus i Oslo tysdag.

– Industrien går så det grin. Det er rom for eit godt og solid lønnsoppgjer, som gir auka kjøpekraft, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik og legg til:

– Vi skal ha vår del av kaka. Så enkelt er det.

Grunnlaget for tariffoppgjeret vart einstemmig vedteke.

Hovudkravet er auka kjøpekraft, der låglønn og likelønn skal prioriterast.

Lønnsoppgjeret er eit mellomoppgjer, som betyr at det berre blir forhandla om lønn. Forhandlingane startar 14. mars med LO og YS mot NHO. Årets oppgjer har frist 1. april.

Frontfagsmodellen inneber at den lønnsramma konkurranseutsett industri har bereevne til, blir førande for andre oppgjer, også for store grupper tilsette i stat og kommune.