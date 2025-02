Parat: Fare for streik blant redningsmannskap frå onsdag

I første omgang vil ein streik ramme redningshelikopter (SAR-offshore) frå Bristow Norways base i Bergen.

Parat meklar på vegner av redningsmannskap i selskapet. Kravet er at dei får den same prosentvise lønnsauken som andre kollegaer i SAR-tenesta allereie har fått i tariffoppgjeret sitt. SAR står for «search and rescue». I fjor fekk mellom anna pilotane i Bristow ein avtale dei var fornøgde med, etter fire veker med streik.

Lars Petter Larsen leier forhandlingane på vegner av Parat. Han seier arbeidsgivar manglar vilje til å gi eit lønnstillegg i samsvar med andre tilsette i selskapet.

– Under forhandlingane var ikkje selskapet villige til å møte oss på eit så opplagt krav, eit krav det frå vår side ikkje er mogleg å fire på, seier Larsen i ei pressemelding.

Dei tilsette krev også kompensasjon for reiser til tenestestadene, slik andre knytte til SAR-tenesta allereie får.

– Av ein eller annan grunn meiner selskapet at redningsmennene skal vere unnateke slik kompensasjon. Konkurrerande selskap har allereie inkludert slike ordningar for redningsmennene sine, seier Larsen.

(©NPK)