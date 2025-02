Relativt låg bruk av medisinar i Vestland

Berre fire fylke har lågare medisinbruk per innbyggjar enn Vestland.

Mykje av årsaka til at enkelte fylke har lågare bruk av medisinar per innbyggjar er alderen på befolkninga.

– Legemiddelbruken aukar kraftig med alderen, så det er ikkje overraskande at det er fylke med fleire eldre som toppar lista over legemiddelbruk. I tillegg er det generelle helseforhold og sosiale forhold som påverkar legemiddelbruken, forklarer Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, i ei pressemelding.

Ser ein på utviklinga i legemiddelbruken dei ti siste åra, er det likevel ikkje i fylka med høgast forbruk auken er størst. Det er innbyggjarane i Akershus som har hatt den største auken, på 33 prosent. Frå å vere eit av fylka med lågast forbruk i 2015, er dei i dag «midt på treet».

Sjå fullstendig fylkesoversikt under:

DDD* per person i 2024:

Østfold: 784

Innlandet: 767

Telemark: 738

Nordland: 715

Vestfold: 694

Buskerud: 694

Agder: 683

Finnmark: 676

Akershus: 668

Troms: 651

Vestland: 640

Trøndelag: 639

Møre og Romsdal: 636

Rogaland: 620

Oslo: 576

*DDD står for definert døgndose, og er ei internasjonal måleining for gjennomsnittleg døgndose av eit legemiddel for vaksne. DDD er eigna til å samanlikne utvikling over tid eller mellom ulike legemiddel, fordi det ofte finst mange ulike pakningsstorleikar og styrkar av same legemiddel.

