Røykutvikling på Kårstø gav straumbrot på fleire oljeplattformer

– Det skjedde rundt klokka 14.20. Det er også fleire plattformer som ikkje har straum, seier Steinar Stamnes, leiar for forbundet Styrke Equinor Sokkel, til NRK.

Equinors pressevakt Gisle Leier Johannessen seier til kanalen at røykutvikling frå eit tavlerom på gassanlegget Kårstø er årsak til straumbrotet.

– Herfrå blir straum send til Johan Sverdrup og andre felt. Hendinga vart hurtig avklart, og vi jobbar no med å komme tilbake med kraft, seier han.

Straumbrotet skjer kort tid etter at ein teknisk svikt førre veke førte til at alle installasjonar som får straum via Johan Sverdrup-plattforma, vart ramma av straumbrot.

