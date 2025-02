Valentinsdagen: Ei tradisjonell kvinneoppgåve

Det er ein dag som har blitt omfamna av handelsstanden og mange trur derfor at det er endå ein amerikansk tradisjon som vi har importert. I den forstand har dei kanskje rett, men eigentleg er det ein katolsk tradisjon.

Det er mange teoriar om opphavet til tradisjonen, men det som er sikkert er at det fanst minst ein helgen som heitte Valentin og at dagen feirar kjærleik og romantikk.

Kvinnerolleoppgåve

Professor i psykologi Frode Thuen trur at kvinner er meir opptatt av valentinsdagen enn menn. Ifølgje han har det vore ei tradisjonell kvinnerolleoppgåve å pleie forholdet.

– Tradisjonelt er kvinner meir opptatt av parforholdet og å ta vare på og pleie det. Det gjeld nok også med valentinsdagen, seier han.

Thuen viser til ei Engelsk studie der dei følgde nye par som feira valentinsdagen og par som ikkje gjorde det. To månader seinare viste det seg at det gjekk dårlegare med dei forholda som ikkje hadde feira valentinsdagen.

Thuen trur menn har mykje å vinne på å finne på noko utanom det vanlege.

– Det er ofte ein kritikk mot menn at dei tar for lite initiativ, at når det først skal skje noko i forholdet, så er det ho som gjer det. Her er det eit godt høve for menn til å gjere sånne skuldingar til skamme.

Erotiske produkt og graviditetstestar

Ifølgje Virke, hovudorganisasjonen for handels- og tenestenæringa, er det i alle fall mange som endrar handlemønsteret sitt inn mot denne dagen.

Dei melder om generelt høg auke i sal av sjokolade og anna snop.

Enkeltaktørar rapporterer mellom anna om 10 gonger auke i blomstersal frå veka før, auka sal av erotiske produkt fram mot valentinsdagen og auka sal av graviditetstestar i etterkant av dagen.

Kyrkja melder også om stor auke i folk som giftar seg denne dagen. I fjor var det 49 såkalla drop-in-bryllaup i norske kyrkjer.

Det viktigaste

Thuen meiner at ein ikkje treng å gjere noko stort eller spektakulært og at det heller ikkje treng å krevje så mykje tid.

– Det held å seie at i dag kan eg lage middagen og så ha ein hyggeleg middag saman etter at barna har lagt seg. Slå av tv-en, kutte ut mobiltelefonen og sitte å prate saman og vere merksam på den andre.

Han legg til at for dei fleste går denne dagen forbi som alle andre dagar.

– Det viktigaste er alle dei andre dagane. Viss det berre blir eit stunt ein dag i året, så gjer ikkje det nokon forskjell.

(©NPK)