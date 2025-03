Fire entreprenørar i konkurranse om Stad skipstunnel

Kystverket melder at fire entreprenørar no er prekvalifiserte til å vera med i konkurransen om å få byggja skipstunnelen på Stad, av dei seks som opphavleg melde interesse.

Dei fire entreprenørane er:

Arbeidsfellesskap: Skanska Norge AS og Vassbakk og Stol AS (Norge)

AF Gruppen Norge AS (Norge)

Eiffage Genie Civil (Frankrike)

Arbeidsfellesskap: Acciona Construccion S.A og Bertelsen og Garpestad AS (Spania / Norge)

Dei første tilboda skal vera leverte innan 1. juni. Målet er kontraktsignering hausten 2025, og byggjestart i 2026. Bygginga er estimert til kring fem år.

Prosjektet er lyst ut som totalentreprise, og har strenge kvalifikasjonskrav.

– Kvalifikasjonskrava er absolutte. For entreprenørane handla denne runden om å synleggjere tekniske og faglege kvalifikasjonar, mellom anna gjennom referanseprosjekt. Dei fire tilbydarane som er med vidare har svart godt ut på dette, medan dei to ekskluderte tilbydarane har kvalitative manglar, seier prosjektsjef for Stad skipstunnel Harald Inge Johnsen.

To kinesiske selskap som hadde levert førespurnad om deltaking i konkurransen er ikkje med vidare.

