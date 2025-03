Frå rundt lunstid tysdag er det kolonnekøyring på E134 Haukelifjell grunna uvêr. Det blir òg køyrt kolonne på strekninga Vågslidtunnelen–Liamyrane bom.

E134 Haukelifjell var stengd gjennom natta og tysdag morgon. Dette opplyser Vegtrafikksentralen Vest på X.

Rett over klokka oppdaterer Vegtrafikksentralen med at det no er fri ferdsel på E134 Haukelifjell.