Nordea trur krona skal styrkje seg ytterlegare mot euroen

Nordea-økonomane konkluderte tidlegare i mars med at den økonomiske situasjonen tilseier at det varsla rentekuttet om ei veke blir avlyst.

Viss prognosane deira om at styringsrenta blir halden uendra resten av året slår til, vil det kunne bidra til at den norske krona styrkjer seg ytterlegare mot euroen, ifølgje seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

– I morgon får vi Noregs Banks regionale nettverksundersøking. Dersom denne undersøkinga viser at kapasitetsutnyttinga aukar, eller at nettverket no er meir optimistisk med tanke på vekstutsiktene, kan den norske krona styrkje seg ytterlegare før rentemøtet, skriv ho.

Rentekomiteen i Noregs Bank set seg saman onsdag for å ta stilling til om styringsrenta skal kuttast eller ikkje. Avgjerda blir offentleggjort formiddagen etter.

Nordea Markets trur kursen kan nå 11,4 kroner for 1 euro, men deretter falle tilbake på løfte om massiv tysk pengebruk på forsvar og infrastruktur.

– Massiv offentleg pengebruk i Tyskland kan presse EURNOK opp til 11,75 innan sommaren, skriv Midtgaard.

(©NPK)