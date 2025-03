Nye prognosar anslår kraftig bustadprisoppgang dei neste åra

Frå 2025 til 2028 kjem bustadprisane i Noreg til å auke med 27,8 prosent, ifølgje ein prognose frå Samfunnsøkonomisk analyse.

Størst samla bustadprisvekst er venta i Stavanger (37,4 prosent) etterfølgd av Oslo (36,3 prosent) og Bergen (35,7 prosent), ifølgje analysen som er omtalt av Dagens Næringsliv.

Ein Oslo-bustad som ved inngangen av 2025 kosta seks millionar kroner, kan dermed bli litt over to millionar kroner dyrare ved utgangen av 2028, om prognosane slår til og verdiutviklinga på bustaden følgjer marknaden.

– Høg lønnsvekst, befolkningsvekst og låg bustadbygging og dessutan lågare renter, gir utsikter til klar bustadprisvekst i åra som kjem, seier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Til samanlikning har SSB anslått ein norsk bustadprisvekst på 19,2 prosent i same periode, og Noregs Bank anslår 30,5 prosent.

– Bustadprisane har skote fart på nyåret etter to år med svak utvikling. Letten i eigenkapitalkravet i utlånsforskrifta og ei frykt for at «toget går», er truleg også viktige årsaker til dette, seier Benedictow til DN.

