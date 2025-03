Øydelagt natur skal reparerast 50 nye stader

– Gjennom å tildela midlar til naturrestaurering bidreg me til å forbetra tilstanden i naturen og bevara mangfaldet av artar og naturtypar i Noreg. Det er ikkje lenger nok å verna naturen, me må også restaurera det me har øydelagt, seier Hilde Singsaas, direktør i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Direktoratet deler i år ut 21,5 millionar kroner til restaurering av natur. Det er meir enn det dobbelte av i fjor. Det kom inn 78 søknader. Halvparten var frå kommunar og fylkeskommunar, resten frå privatpersonar og organisasjonar. Totalt vart det søkt om 38 millionar kroner.

I år blir det mellom anna gitt støtte til opning av bekker, restaurering av flaumlettar og restaurering av open grunnlendt kalkmark. Det er og gitt midlar til å restaurera myr i Finnmark og på Vestlandet, til å fjerna framande treslag og til å rydda beite- og slåttemark før vidare skjøtsel.

