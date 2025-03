Regjeringa løyver pengar til unge fiskarar

I ei pressemelding torsdag melder regjeringa at dei vil løyva 2,2 millionar kroner til kommunar som legg til rette for at unge mellom 12 og 25 år kan få erfaring innan fiskeri.

– Fiskerinæringa skapar jobbar og bidreg til busetting langs kysten vår, så det er viktig å gi ungdom høvet til å prøve seg på havet. Eg håpar at ordninga med kommunale ungdomsfiskeprosjekt vil inspirere fleire til å velje ein karriere innan fiskerinæringa, seier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Same løyvinga i 2024 var på 1,65 millionar kroner, og gav 226 ungdomar høve til å vera med i kommunale ungdomsfiskeprosjekt.

Søknadsfristen for kommunane er sett til 21. mars i år.