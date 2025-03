Studie: Ein av tre vil velje fastprisordning for straum

34 prosent seier dei vil gå for ei fastprisordning, som noregspris. Mange svarar samstundes at motivasjonen for å kutte forbruket, blir mindre med faste prisar.

Tala er henta frå ei spørjeundersøking frå YouGov, gjennomført på vegner av Gudbrandsdal Energi. Bakgrunnen er at regjeringa foreslår å tilby straumkundane eit val mellom fastpris og straumstøtte frå 1. oktober i år.

Fastprisalternativet noregspris inneber ein fastpris på 40 øre/kWh før avgifter og påslag.

I undersøkinga er eit landsrepresentativt utval på 1006 personar over 18 år spurt kor sannsynleg det er at dei vil velje noregspris (eller ei tilsvarande fastprisordning) om dette forslaget blir ein realitet. 34 prosent seier det ville vore aktuelt for deira del.

I tillegg svarer éin av fem veljarar at tiltak som noregspris vil avgjere kva parti dei stemmer på ved stortingsvalet i haust. Respondentane som svarer dette, er jamt fordelte på alder og kjønn.

Viktig med tydelege alternativ

Marius Røed Sveipe, dagleg leiar i GE, meiner tala viser at straumpolitikken til partia er viktig inn mot valet. Han seier det er ein trend at forbrukarane både er meir medvitne og meir interesserte i straum ettersom det har vorte ein større del av utgiftene i hushalda.

– For mange er ikkje straum berre ei viktig sak, men den viktigaste. Dette viser kor kritisk føreseielegheit i straumutgiftene har vorte for mange av oss. Tala indikerer at det vil bli vanskeleg å gå til val utan eit tydeleg alternativ til den foreslåtte noregsprisen, seier Sveipe til NTB.

– Ein så stor del straummedvitne veljarar aukar krava til at politikarane fremjar tydelege og forståelege alternativ til straumordningar.

Behov for tryggleik

Sveipe seier ei fastprisordning vil gi mange hushald tryggleik i økonomien, særleg når straumprisane svingar mest. Samtidig verkar kundane usikre på kva dei skal velje om dei må bestemme seg for ein fastprisavtale eller straumstøtte.

– Halvparten svarer anten midt på skalaen eller «vet ikke» – begge delar er jo eit teikn på uvisse.

Sveipe meiner svara reflekterer at vi lever i ei tid med stor uvisse rundt økonomien. Undersøkinga vart elles gjennomført før USAs president Donald Trump byrja å rokke ved handels-, utanriks- og tryggingspolitikken.

Uvissa blant folk har neppe vorte mindre.

– No vaknar ein nær sagt kvar morgon til nye utspel, der kvart av dei kan medføre store omveltingar. Så eg vil seie at alt som kan gi folk meir tryggleik, i den situasjonen vi er i no med stor uvisse, det er bra for forbrukarane, seier Sveipe.

Kva med enøk?

Samtidig som fastprisløysingar kan bidra til føreseielegheit og tryggleik, trur GE det er ein fare for at folk ikkje lenger vil vere motiverte til å bruke mindre straum.

To av tre svarer i undersøkinga at dei ikkje trur straumforbruket deira ville endra seg om dei fekk ei fastprisløysing som noregspris. Dei vil bruke straum omtrent som før.

– Vidare svarer 32 prosent av dei spurde at dei ikkje ser nokon verdi av enøktiltak, som varmepumper, solcelleanlegg, isolering av vindauge og loft, viss dei får ein slik fastpris. 40 prosent er usikre, seier Sveipe.

– Noreg har som mål å spare 10 TWh straum i bygg innan 2030, men dersom billig straum fjernar insentiva til enøk, kan vi risikere at investeringane uteblir – noko som gjer målet langt vanskelegare å nå.

GE meiner støtteordningane frå Enova, Husbanken og liknande må auke for at folk skal oppleve enøktiltak som verdifulle.

(©NTB)