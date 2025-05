Barneombodet er kritisk til forslaget til ny barnelov

Ho meiner at det nye lovforslaget vil gjere situasjonen verre for barn, særleg i saker der det er konflikt mellom foreldra, skriv NRK.

– Dette lovforslaget er ikkje til det beste for barnet. Det vil føre til meir konflikt og er eit tilbakesteg for barn sine rettar, seier Gerhardsen til NRK.

Barneombodet er særleg kritisk til forslaget om å fjerne retten barn har til å bli høyrt frå sju års alder. Ho meiner dette vil svekkje medverknaden til barnet i avgjerder som gjeld dei sjølve.

Vidare åtvarar Gerhardsen mot at forslaget gir dommarar større fridom til å avgjere kva som er best for barnet, utan å måtte leggje vekt på barnet si eiga meining.

– Dette opnar for at dommarar kan ta avgjerder basert på eigne verdiar og haldningar, i staden for det beste for barnet, seier ho.

Regjeringa har forsvart lovforslaget med at det skal forenkle regelverket og gi meir fleksibilitet i vurderinga av kva som er best for barnet. Barneombodet meiner derimot at dette vil føre til meir uføreseielege resultat og auka konfliktnivå mellom foreldre.

(©NPK)