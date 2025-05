Etne vil bli meir demensvenleg

Onsdag tok Etne kommune eit steg mot å bli ein meir inkluderande plass for eldre og personar med demens. Med ny samarbeidsavtale på plass, startar arbeidet for å gjera kvardagen betre.

I Etne kommune, som i resten av Noreg, blir det stadig fleire eldre.

—Det at me får fleire eldre er kjempebra. Det viser ei stor velferd i samfunnet. Men som ein følgje av det får ein då fleire personar med demenssjukdom, seier Hilde Selland Winterthun, som er kommunalsjef i helse og omsorg.

Inkludera næringslivet

For å møte denne utviklinga har Etne kommune vedtatt å skapa eit meir demensvenleg samfunn. Onsdag signerte kommunen ein samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Avtalen skal leggja til rette for at kommunen arbeider målretta med å gjera samfunnet meir tilpassa personar med demens, slik at dei kan bli møtt med forståing, respekt og støtte.

— Me vil leggja til rette for at dei kan bu ute i samfunnet med oss så lenge som mogleg. Gjennom å auka kunnskapen til folk om korleis me kan møta dei trur, eg kan føra til at innbyggjarane våre kan bu lengre heime fordi me veit kva dei treng, seier kommunalsjefen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har utvikla eit ferdig opplegg som kommunen no skal følgja. Som ein del av dette er det sett saman ei arbeidsgruppe beståande av kommunalt tilsette og to representantar frå Skånevik Helselag. Gruppa skal ta kontakt med næringsliv og tenesteytarar i lokalsamfunnet som spelar ei rolle i kvardagen til personar med demens. Desse vil få tilbod om ei éin-times opplæring i korleis møta og yta god service til personar med demens.

— Det er nå arbeidet begynner. Nå skal me ut og motivera næringslivet og kommunalt tilsette som møter folk. Målet er at dei skal få kunnskap om korleis ein møter personar med demenssjukdom, seier kommunalsjefen.

Møtast med respekt og tryggleik

— Ein har eit ordtak som seier at det skal ein landsby til for å oppdra barn. Men det skal også ein landsby til for å ivareta våre demente, seier ordførar Mette Heidi Ekrheim Bergsvåg.

Målet med prosjektet er at personar med demens skal kunna ferdast i samfunnet og bli møtt med respekt og tryggleik. Mange opplever isolasjon og einsemd fordi samfunnet ikkje er godt nok tilrettelagt. Men ifølgje Nasjonalforeningen for folkehelsen skal det enkle tiltak til for å gjera kvardagen betre og meir sjølvstendig for personar med demens.

— Det er viktig at det blir snakka om demens, på den måten blir det mindre tabu. Til meir kunnskap folk får om det, til betre er det, seier Hanne Gravelsæter Øvernes, som er demenskoordinator i Etne kommune.