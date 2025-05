Fleire kommunar får tilskot til kulturmiljø

Riksantikvaren løyver tilskot til kommunar for å trygga kulturminne for framtida.

I år får 37 kommunar over heile landet tilskot frå Riksantikvaren til å laga planar for kulturmiljø. Fleire har også søkt midlar til risiko- og sårbarheitsanalysar, melder Riksantikvaren sjølv i ei pressemelding.

Til saman kom det inn 43 søknadar til ein pott på 14,4 millionar kroner. Tilskotet skal støtta kommunane med å laga planar for å vareta kulturminna sine.

– Når eit kulturminne forsvinn, så er det borte for all tid, seier riksantikvar Hanne Geiran.

Geiran forklarar at dei også har kome med ein ny rettleiar for risikovurdering, for å trygga kulturminne frå alt frå ras og flaum til krig og terror.

– Difor er det gledeleg å sjå at så mange kommunar vil følgja opp kulturarven i beredskapsarbeidet, seier Geiran.

I 2025 gjennomfører Riksantikvaren også kurs for å heva kompetansen hjå dei som driv med kulturminne og plan- og byggjesaker. Kursa er gratis for kommunane, og ved utgangen av året skal alle kommunane i ti fylke ha fått slike kurs.

– Alle kulturminne ligg i ein kommune, og det er kommunane som står for vern av dei fleste kulturminna i Noreg, seier Geiran.

(©NPK)