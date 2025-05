Friluftslivet viktigare enn kultur og idrett for innbyggjarane

Heile 81 prosent av befolkninga seier at kommunale friluftslivstilbod som merka stiar og tilrettelagde bålplassar er svært eller ganske viktig for dei, skriv Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, påpeikar at friluftsliv er gunstig for både fysisk og psykisk helse, og viktig for folks trivsel og busetjingslyst.

– Friluftsliv er godt for den fysiske og psykiske helsa vår, og undersøkinga viser at det også er viktig for folks trivsel og bulyst. Derfor bør det også vere ei prioritert satsing for kommunane, seier Lier i pressemeldinga.

Undersøkinga viser også at 42 prosent er bekymra for at natur- og turområde i kommunen deira skal bli bygde ned.

(©NPK)