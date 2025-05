Lading tek for lang tid, meiner folk utan elbil

Mange nordmenn meiner framleis at lading på langtur tar for lang tid. Tala er høgst blant dei som ikkje har elbil.

I ei ny undersøking frå NAF kjem det fram at kring halvparten av nordmenn meiner ladetida for elbilar er for lang når dei køyrer på langtur. Det skriv NAF sjølve i ei pressemelding.

Talet er lågast blant dei som alt eig ein elbil. Av dei meiner berre fire av ti at ladetida er for lang, mot seks av ti bland dei som ikkje har elbil.

Desse tala kjem trass i at ladetida har gått raskt nedover dei siste åra. I ein test NAF og Motor utførte i 2020 var snittladetida frå ti til 80 prosent på 45 minutt. Tilsvarande tid i år er nede på 30 minutt.

– Ein del av dei som svarte har nok nokre år gamle bilar, men for dei som har bilar som er relativt nye er ladinga gjort innan familien har gått på do og fått kjøpt seg noko mat og drikke. Ladetida har stupt dei siste åra, men inntrykket av at du må ha god tid for å bruka elbil på langtur sit att, seier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgjevar i NAF.

