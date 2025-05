Noreg er sjukast i klassen – skil seg frå nabolanda

Noregs 4,6 prosent sjukefråvær er godt over Sverige med 2,5 prosent og Finlands 2,3. Blant desse tre landa skil også Noreg seg ut som det einaste med aukande sjukefråvær frå 2023 til 2024, skriv S

tatistisk sentralbyrå.

Dei bruker tal frå Arbeidskraftundersøkinga for å samanlikne landa.

Ifølgje SSB kan utviklinga i sjukefråværet i Noreg mellom anna komme av høgare forståing for smitte og helse etter pandemien og knappleik på arbeidskraft og visse typar kompetanse, som fører til høgt arbeidspress.

Av dei nordiske landa er det berre danskane som har ei relativt lik utvikling i sjukefråværet, men til gjengjeld er dei totale sjukefråværa deira på 2 prosent mot Noregs 4,6.

SSB understrekar at det er ei krevjande øving å samanlikne tal mellom land, sjølv om dataet blir likt målt. Ulik grad av sysselsetjing blant dei med høgt sjukefråvær, som kvinner og eldre, i tillegg til at stillingsvernet ikkje står like sterkt i alle land, gjer at tala kan slå ulikt ut.

