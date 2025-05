Styret i EEL vurderer stifting – ventar på avklaring frå Skatteetaten

Styret i Etne Elektrisitetslag AS (EEL) vurderer å gjera om selskapet til ei stifting. Men spørsmålet blir først lagt fram for aksjeeigarane til hausten, når Skatteetaten har sagt sitt.

I ei pressemelding kunngjer styreleiar Ove Kahrs Wangensteen at styret har fått juridisk vurdering frå advokat Hans-Jacob Reinlund Sæther, som anbefaler at dagens aksjeselskap blir omdanna til stifting. Styret hadde som mål å leggja forslaget fram for ordinært årsmøte 12. juni, men ser det som nødvendig å først få ei bindande førehandsfråsegn frå Skatteetaten. Denne avklaringa skal stadfesta at omdanninga kan skje skattefritt. Skatteetaten har signalisert at avklaringa vil vera klar i løpet av hausten. Det vert då planlagt eit ekstraordinært årsmøte der saka kan bli handsama.

Vil unngå formuesskatt

Bakgrunnen for utgreiinga er eit vedtak frå årsmøtet i 2024, der styret fekk i oppdrag å vurdera alternative organisasjonsformer for EEL. Målet er å betre ivareta det samfunnsnyttige føremålet til selskapet, og samtidig unngå at aksjeeigarane må betala formuesskatt på aksjar dei ikkje kan omsetja.

I ein artikkel i Grannar i januar uttalte styreleiaren at fleire aksjeeigarar hadde reagert på skattebyrda som har kome etter at aksjane har auka kraftig i verdi. Verdiane kjem i hovudsak frå EEL sine eigarpostar i Eviny, og pengane i det såkalla elagsfondet er i dag på over 100 millionar kroner.

— Ei stifting vil kunna låsa desse verdiane og sikra at midlane kjem bygda til gode også i framtida, sa Wangensteen då.

Ordinært årsmøte går som planlagt

Det ordinære årsmøtet i Etne Elektrisitetslag blir halde som planlagt 12. juni, men vil berre ta føre seg dei vanlege årsmøtesakene. Innkalling er sendt til aksjeeigarane, og vil òg bli kunngjort i Grannar og på nettsida til EEL.

Styret opplyser at dei praktiserer meiroffentlegheit, og alle notat og saksdokument blir lagt ut på nettsida.

— Me ønskjer godt innsyn og god dialog, og aksjeeigarane må gjerne ta kontakt om dei har spørsmål, seier styreleiaren.