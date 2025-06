40 nye kraftanlegg får status som listeførte kulturminne

– Anlegga vi set på denne lista meiner vi er viktige representantar for norsk vassdrags- og energihistorie. Det kan vere arkitekturen, dei tekniske løysingane eller andre grunnar som gjer at eit anlegg blir vurdert som eit viktig kulturminne, seier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, i ei pressemelding.

Når eit kraftverk blir listeført, betyr det at anlegget har nasjonal verdi som kulturminne, og at NVE tar omsyn til kulturminneverdiane i saksbehandlinga si. Listeføring er ikkje eit juridisk vern, og set ikkje avgrensingar for drift eller tryggleik.

NVE har nasjonalt ansvar for å bidra til å ta vare på kulturmiljø knytt til vassdrag og energi, med spesiell vekt på kraftverk, overføringsanlegg, dammar og andre vassdragstekniske anlegg.

Hensikta med listeføringa er å sikre føreseielegheit i saksbehandlinga, ved at både eigarane, NVE og kulturmiljøforvaltinga er kjent med verdiane til anlegga. Dette sikrar at eventuelle omsyn eller tilpassingar kan vurderast i ei tidleg fase.

– Denne lista gir oss og kulturmiljøforvaltninga ei meir samla oversikt over kva anlegg som er viktige, og kva verdiar vi må ta omsyn til i saksbehandlinga, seier Lund.

(©NPK)