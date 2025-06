Det blir fleire norske gauper

Kvar vinter blir det gjennomført ei omfattande kartlegging av familiegrupper over heile landet, for å overvake storleik og utvikling på gaupebestanden. Ei familiegruppe av gaupe består av ei hogaupe i følgje med éin eller fleire ungar.

Det skriv Norsk institutt for naturforsking (Nina) i ei pressemelding.

Ut frå antal familiegrupper blir det rekna ut kor mange gauper det er i landet før jakta startar. Denne vinteren blei det målt 91 familiegrupper med gauper, ein auke på 13 frå året før.

Stortinget har sett eit nasjonalt bestandsmål på 65 årlege familiegrupper i Noreg.

– Gaupebestanden ligg over det nasjonale bestandsmålet for tredje året på rad, og vi må tilbake til 2008/2009 for å finne like høge tal, seier Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Rovdata har ansvar for overvaking av gaupe i Noreg.

(©NPK)