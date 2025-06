Engelsk kan bli hovudspråk på enkelte norske skular

Regjeringa vurderer no om offentleg skule skal få internasjonale klassar der engelsk kan bli hovudspråk.

– Me vurderer no, mellom anna basert på erfaringane frå forsøket i Oslo kommune, om regelverket bør endrast slik at den offentlege skulen i Noreg òg kan romma eit internasjonalt opplæringstilbod, skriv statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet i ein e-post til NRK.

Hovudspråket skal vera norsk eller samisk i den offentlege grunnskulen, står det i opplæringslova.

Dei som ønskjer undervisning på andre språk, er tilviste til private skular. Opplæring må endrast for at også den offentlege skulen skal ha internasjonale klassar.

Regjeringa varslar avklaring allereie i haust.

