Går mot rekordsesong for morellar

Prognosane for årets morellsesong ser svært lovande ut, ifølgje Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Vi et mellom 1500 til 2000 tonn morellar i året. I 2024 produserte vi 847 tonn norske morellar og importerte 1300 tonn.

I år fortel produsentane

at dei kan levere morellar frå første veka i juli, noko som betyr ein brei og lang sesong for norske morellar.

– Det er gode nyheiter at vi får ein litt lenger sesong i år. Vanlegvis er sesongen som regel over i midten av august, så et og nyt dei når dei er her, oppfordrar Iselin Bogstrand Sagen, ernæringsrådgjevar i OFG.

Morellar eller kirsebær

Er du ein av dei som ikkje blir klok på forskjellen mellom kirsebær og morellar? Orda vert ofte brukt om kvarandre, men det finst likevel ein forskjell.

– Morellar og kirsebær vert ofte omtalt som det same, men kirsebær er eigentleg ei nemning som omfattar to hovudgrupper: Søtkirsebær, som i Noreg vert kalla morellar, og surkirsebær, som vi gjerne kallar kirsebær, forklarar Sagen.

