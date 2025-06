Halvparten av høgt utdanna brukar KI

44 prosent av dei med høg utdanning oppgir at dei brukar KI-verktøy i jobbsamanheng, medan 75 prosent seier det blir nytta KI på arbeidsplassen.

Det viser ein ny SINTEF-rapport om KI-bruk blant høgt utdanna, utført på vegner av Akademikerne, skriv Akademikerne i ei pressemelding.

Bruken er noko høgare blant menn enn kvinner, blant dei yngre og i privat sektor.

Samstundes er det berre 26 prosent som svarer at dei får god nok opplæring.

– KI har etablert seg som eit veldig vanleg verktøy i arbeidslivet. Samstundes ser vi at det er eit stort strekk i laget. Leiarar må ta eit langt større ansvar for opplæring, viss ikkje vil ein sjå stadig større skilnader mellom tilsette, og arbeidsplassane vil gå glipp av gevinstane ved KI, seier Lise Lyngsnes Randeberg, leiar i Akademikerne.

I rapporten heiter det vidare at KI i liten grad blir oppfatta som ein trugsel mot eigen jobb og yrke. Berre 26 prosent er bekymra for å bli erstatta av KI. Samstundes meiner 45 prosent at teknologien vil kunne automatisere arbeidsoppgåvene deira.

– Poenget er uansett at vi må passe oss for å automatisere blindt med effektivisering som einaste mål. Involvering av dei tilsette er heilt avgjerande for både å ivareta tryggleik og for å oppnå gode løysingar. Det er òg viktig at utdanningane førebur studentane på eit arbeidsliv der KI vil bli stadig viktigare, seier Randeberg.

