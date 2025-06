Jordmorforbundet vil la kvinner i distrikta føde heime

Jordmorforbundet melder om aukande etterspurnad for heimefødsel i distrikta, men tilbodet er ikkje det same som i hovudstaden. No vil dei ha heimefødsel inn i det offentlege helsetilbodet.

– Vi ser at etterspurnad aukar, også i distrikta. Heimefødsel krev likevel rimeleg nærleik til fødeavdeling om komplikasjonar skulle oppstå, og derfor er også avstand ein del av vurderinga om det lar seg gjere, seier leiar Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til Nationen.

I Oslo har det vore ei mangedobling av talet på heimefødslar sidan 2022, men i resten av landet har tala vore relativt stabile. Schjelderup fortel at det er ei rekke kriterium som må til for at heimefødsel skal vere trygt.

– Heimefødsel er ikkje ein del av det offentlege helsetilbodet, men blir gitt av privatpraktiserande jordmødrer. Du må betale av eiga lomme, og det kostar cirka 30.000 kroner.

131 kvinner fødde heime i 2024, ifølge Medisinsk fødselsregister. No vil Schjelderup at fleire skal få høve til det same.

– Jordmorforbundet ønsker eit offentleg tilbod om heimefødsel i regi av fødeavdelingane. Nokre klinikkar ser på moglegheita for å tilby dette, seier ho.

