Kan bli krav om solenergiproduksjon i nye yrkesbygg

Regjeringa foreslår krav om at nye, større yrkesbygningar skal vera tilrettelagde for produksjon av solenergi.

Forslaget blir no sendt på høyring og består av to alternativ. Hovudforslaget er krav om at større yrkesbygg skal vera tilrettelagde for solenergiproduksjon. Alternativet er eit krav om at desse bygga må ha solceller eller annan lokalprodusert energi.

Høyringsforslaget er ein del av eit større arbeid med moglege endringar i energikrava i byggteknisk forskrift.

– Regjeringa har sett i gang eit arbeid for å sjå på moglege forenklingar for å få fart på bustadbygginga. Me må difor sjå moglege nye krav i samanheng med dette arbeidet, seier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap).

