Mattilsynet intensiverer kontrollen på importert sjømat

To av funna var av stoffet malakittgrønt, som er helseskadeleg, og det andre stoffet var eit antibiotikum.

– I 2024 tok vi 96 prøver av forskjellige typar importert sjømat. Vi fann forbodne fargestoff i mjølkefisk frå Filippinene, Barramundi frå Vietnam og antibiotika i kvitfotreker frå Vietnam. Nivåa er låge, men fargestoffet er kreftframkallande og vi ser med bekymring på funna, seier Marius Kallerud Beck, seksjonssjef for kjemisk mattryggleik i Mattilsynet.

Sjømatpartia vart trekt tilbake frå marknaden etter funna. Sjølv om nivåa er låge, vil Mattilsynet ta fleire analysar av desse stoffa også i 2025.

– Ettersom nivåa var såpass låge er det ingen grunn til bekymring for forbrukarane, men Mattilsynet vil følgje opp importørane nøye for å sikre at maten som vert importert er trygg. Det er importørane som har ansvar for at maten som hamnar på norske middagstallerkar er trygg, og Mattilsynet skal sikre god og tilrettelagd rettleiing som gjer bedriftene i stand til å ta dette ansvaret, seier Beck.

