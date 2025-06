Noreg har meldt inn det nye klimamålet til FN: – Me kan vera stolte

– Me melder inn eit ambisiøst klimamål for 2035. Det kan me vera stolte av, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i ei pressemelding.

Regjeringa sleit lenge med å få fleirtal i Stortinget for det foreslåtte klimamålet sitt, men etter ein kronglete forhandlingsrunde og ein intens innspurt lykkast det:

Ap, Høgre og Venstre gjekk saman om kuttet på 70 til 75 prosent.

Opphavleg ville regjeringa ha eit breitt forlik.

– Me styrkjer no klimamåla våre ytterlegare, så me kjem nærare målet om å avgrensa oppvarminga til 1,5 grader ,

seier Bjelland Eriksen.

Noregs nye klimamål for 2035 kjem i tillegg til det eksisterande klimamålet for 2030. Begge måla er lovfesta i klimalova og melde inn til FN under Parisavtalen.

