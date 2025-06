Nytt grep skal kutte straumkøen for «vanlege» kundar

– Formålet er å ikkje komme i ein situasjon der marginalt forbruk ikkje får plass i nettet. Det er viktig for samfunnsutviklinga at bustader, mindre næring og viktig infrastruktur ikkje skal måtte vente på nettilknyting fordi alt er reservert bort til kraftkrevjande industri, seier energiminister Terje Aasland til Nationen

, som først omtalte saka.

Endringa er del av planen for raskare nettutbygging og betre utnytting av eksisterande kapasitet.

Den nye forskrifta vart fastsett måndag og trer i kraft 1. juli.

Nettselskapa og Statnett må no halde av kapasitet til kundar med uttak på under 1 MW i regionalnettet, og under 5 MW og med eit venta årleg forbruk på under 20 GWh, i transmisjonsnettet.

– Dei aller fleste straumforbrukarane har uttak under 1 MW, inkludert dei fleste nærings- og tenesteaktørar, skriv energidepartementet i ei pressemelding.

(©NPK)