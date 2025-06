Over tusen skogområde verna i Noreg

Vedtaket om frivillig vern som vart gjort tysdag, omfattar 32 skogområde i ti fylke, skriv Klima- og miljødepartementet. Sidan 2003 har i alt 1007 skogområde vorte gjenstand for slikt vern, noko som har skjedd i samarbeid med Skogeigarforbundet.

Dei to siste åra har det vore brukt over 1,5 milliardar kroner til slikt vern, og for 2025 er det sett av 826 millionar kroner.

Vedtaket tysdag omfattar 61 kvadratkilometer nytt verneareal, der 39 kvadratkilometer er produktiv skog. Områda har svært ulike naturverdiar, og er levestad for mange trua artar.

– Skogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfaldet i norske skogar. I skogen finst det 1330 trua artar og 13 trua naturtypar. Eg er glad for at vi med dette vernevedtaket sikrar viktige levestader for ei rekke trua artar for framtida, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) om vedtaket tysdag.

(©NPK)