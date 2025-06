SSB: 79 prosent av innvandrarar i Noreg er sjølvforsørgde

Innvandringspolitisk talsperson for Frp Erlend Wiborg stilte nyleg spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) om kor stor del flyktningar og innvandrarar i Noreg som er sjølvforsørgde. Svaret han fekk før helga, basert på tal frå SSB, viser at 79 prosent av alle innvandrarar er sjølvforsørgde, skriv Klassekampen.

Tala gjeld 2023. SSB har definert «sjølvforsørgd» som personar i eit hushald der hovudinntektsstakar har ei yrkesinntekt over to gonger grunnbeløpet i folketrygda (cirka 240.000 kroner i 2023), og høgare yrkesinntekt enn samla skattepliktig trygd og pensjon.

Ifølgje same definisjon er 57 prosent av flyktningane i Noreg sjølvforsørgde. Blant flyktningar som har budd i Noreg i seks år eller meir, aukar andelen til 72 prosent. I befolkninga elles er 88 prosent sjølvforsørgde.

Wiborg seier at han la ein annan definisjon til grunn for spørsmålet sitt. Han bad om tal over delen innvandrarar som lever av eiga arbeidsinntekt. Han viser til at yrkesdelen blant syriske kvinner er 11,4 prosent, og etterlyser tal for kor mange som faktisk lever av eiga arbeidsinntekt – ikkje berre hovudinntekta i hushaldet.

– Om dei har utelate halvparten av befolkninga, så blir desse tala misvisande, seier han.

