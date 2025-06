Stadig meir biodrivstoff blir nytta

– Den auka bruken av biodrivstoff gjer at det er enda viktigare at regelverket knytt til drivstoff blir følgd. Den globale klimaeffekten av bruk av biodrivstoff avheng av kva biodrivstoffet er laga av, seier direktør for Miljødirektoratet, Hilde Singsaas, i ei pressemelding.

Kvart år rapporterer omsettarar av drivstoff til Miljødirektoratet kor mykje drivstoff og biodrivstoff dei har seld til vegtrafikk, sjøfart, luftfart og ikkje-veggåande maskinar. I 2024 blei det rapportert inn 704 millionar liter biodrivstoff, som er ein auke på om lag 27 millionar liter frå 2024.

Mesteparten av biodrivstoffet blei seld til vegtrafikk.

I Noreg har vi fire omsetningskrav som krev at ein viss andel drivstoff som selt til spesifikke formål i løpet av eit år skal vere biodrivstoff. Det er den som omset drivstoff som skal sørgje for dette.

