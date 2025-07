Det beste halvåret i historia for sjømat – eksport for 85 milliardar kroner

Noreg eksporterte sjømat for 13,2 milliardar kroner i juni i år, ein auke på 9 prosent frå same periode i fjor. Det vart samtidig ny halvårsrekord.

Så langt i år er eksportverdien av norsk sjømat 85 milliardar kroner, 4,6 milliardar kroner meir enn i dei første seks månadene i 2024. Det utgjer ein auke på 6 prosent.

Eksporten bestod i første halvår av 1,3 millionar tonn sjømat.

– Det første halvåret viser at norsk sjømateksport står sterkt, sjølv i møte med krevjande marknadsforhold og aukande handelshinder, seier Christian Chramer, administrerande direktør i Noregs sjømatråd.

– At me ser vekst i eksportverdien til sentrale marknader som USA, Kina og Storbritannia, stadfestar den høge tilliten til norske sjømatprodukt. Dette understrekar robustheita i verdikjeda og verdien av effektiv marknadstilgang og den langsiktige innsatsen til sjømatselskapa i prioriterte marknader, seier han.

Står støtt, og veks

– I eit halvår prega av uro og uvisse, så er det ekstra gledeleg å sjå at eksporten av norsk sjømat ikkje berre står støtt, men også veks, seier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Det viser kor dyktig næringa er til å levera berekraftig sjømat av høg kvalitet som folk over heile verda vil ha. Eg skal halda fram det viktige arbeidet for å sikra gode rammevilkår for eksporten av norsk sjømat, uttaler ho vidare i ei pressemelding frå Norsk sjømatråd.

Auke for laks

Laksen er lokomotivet i norsk sjømateksport og hadde ein auke på 3 prosent målte i verdi frå første halvår i fjor. Dette dreg opp verdien totalt.

– I tillegg har aureeksporten vakse kraftig, saman med langt meir verdifull makrell-, silde- og snøkrabbeeksport enn same periode i fjor, seier administrerande direktør Chramer.

Dei største marknadene for norsk sjømateksport i første halvår var USA, Polen og Kina. USA hadde størst verdivekst, med ein auke i eksportverdi på 38 prosent.

Det vart eksportert sjømat til totalt 151 land i første halvår, ein auke på ti land.

Ti største artar

Dette er dei ti største artane i eksportverdi (med endring frå i fjor i parentes):

1. Laks: 57,8 milliardar kroner (+3 prosent)

2. Torsk: 6,8 milliardar kroner (uendra)

3. Aure: 3,5 milliardar kroner (+20 prosent)

4. Makrell: 2,3 milliardar kroner (+56 prosent)

5. Sei: 2,2 milliardar kroner (+17 prosent)

6. Sild: 2 milliardar kroner (+16 prosent)

7. Snøkrabbe: 1,4 milliardar kroner (+100 prosent)

8. Hyse: 1,2 milliardar kroner (+17 prosent)

9. Reker: 964 millionar kroner (+28 prosent)

10. Kongekrabbe: 583 millionar kroner (+70 prosent)