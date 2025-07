Ein av tre studentar som klagar på eksamen får endra karakter

Nesten éin av fire studentar fekk betre karakter etter å ha klaga i fjor. 63 prosent av dei som klaga fekk same karakter, og omtrent éin av ti gjekk ned i karakter, melder TV 2.

Det betyr at ein av tre får endra karakter ved klage. Totalt sett er det 90 prosents sjanse for å få same karakter eller betre på nytt.

Karakterane blir sette gjennom såkalla blind klagesensur, noko som har vore diskutert fleire gonger sidan innføringa i 2014. Det er fire år sidan sist Stortinget bestemde å behalde dagens ordning.

Det er også stor forskjell mellom dei ulike universiteta. I 2024 fekk NTNU 10.343 klager. UiO fekk 4925, UiB fekk 3054, USN fekk 2954 og UiT fekk 2753.

Universitetet med flest klager som førte til endringar er UiO. Her enda 42 prosent av klagene med karakterendring. Det står i kontrast til USN, der 25 prosent av klagene enda med endring.

(©NPK)