Mange tenåringsforeldre er bekymra for den psykiske helsa til barna

Halvparten av tenåringsforeldra er bekymra for den psykiske helsa til barna, viser ei ny undersøking.

Samtidig søker stadig fleire ungdommar hjelp for psykiske utfordringar gjennom chat-tenesta til Blå Kors.

Det er Respons Analyse som på oppdrag frå Blå Kors har gjennomført undersøkinga blant tenåringsforeldre.

56 prosent svarer også at dei er bekymra for sosiale medium og utfordringar knytte til dette, som mellom anna utanforskap, digital mobbing og skadeleg innhald.

Vidare svarer 40 prosent at dei ikkje snakkar med barna om psykisk helse, og ein av tre ønskjer å lære meir om korleis dei kan forstå tenåringen betre.

– Vi må bli endå flinkare til å ta samtalen om psykisk helse med ungdommen vår. Puberteten og spesielt overgangen mellom barne- og ungdomsskule er ekstra sårbar. Barna kjem heller ikkje alltid til oss når dei har det vanskeleg, og spesielt tenåringar kan lukke seg eller late som alt er bra, sjølv om det ikkje er det. Vi må derfor hjelpe til å opne døra for trygge samtalar, seier leiar for førebygging i Blå Kors, Camilla Lunde, i ei pressemelding.

Ein fersk rapport frå Blå Kors chat-senter, ei anonym chatteteneste for barn og unge om psykisk helse, viser at over 7300 ungdommar tok kontakt i fjor. Tema som toppa samtalane var psykisk vanhelse, relasjonelle utfordringar og behandling. Dette medfører stress, trøyttleik, tungsinn og tankekøyr.

