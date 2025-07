Noreg er i verdstoppen for føflekkreft

Noreg ligg i verdstoppen i hudkreftstatistikken, og det er estimert at ni av ti tilfelle har samanheng med UV-stråling frå sol, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) på nettsidene sine.

Ein avgjerande faktor for korleis det vil gå med pasientar med melanomdiagnose, er at svulsten blir oppdaga og behandla tidleg. Nasjonalt kvalitetsregister for melanom følgjer difor med på når i sjukdomsforløpet pasienten kjem til lege.

– I Noreg har vi høg døyelegheit av melanom, høgast i Europa og nest høgast i verda. Det er sannsynleg at dette kjem av forseinking i diagnose, både på grunn av pasient og lege, seier forskar ved FHI, Kreftregisteret, Trude E. Robsahm.

Seksjonssjef og leiar for kvalitetsregistera i Kreftregisteret, FHI, Liv Marit Dørum meiner at resultat frå Melanomregisteret likevel viser at det er for få pasientar som kjem til legen i eit tidleg stadium av sjukdommen.

– Det er gunstig for pasienten å få stilt diagnosen så tidleg som mogleg, helst i tidleg stadium då desse har svært god overleving etter operasjon åleine, seier Dørum.

Sol og solarium er dei viktigaste risikofaktorane for hudkreft, også om du ikkje blir solbrent.

Dersom ingen blir solbrente og ingen brukar solarium, kunne vi unngått om lag 2800 tilfelle av hudkreft kvart år i Noreg, seier Robsahm.

Forskaren meiner det er viktig at folk blir kjent med huda si og har oversikt over flekkane sine og følgjer med på endringar eller om oppstår nye.

