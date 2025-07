Noreg, Hellas og England trendar for feriefysne nordmenn

– Det er Hellas som sel desidert mest om sommaren, seier pressevakt Linn Granvoll i Apollo til NTB.

– Hellas er eit kjent og kjært reisemål som gjerne går igjen kvart år. Dei har gode temperaturar, blanding av sol, strand, lokal mat og gode prisar.

80 prosent reiser til Hellas av dei rundt 200.000 nordmennene som bruker Apollo i sommar, ifølgje Granvoll.

Etter Hellas er Kroatia, Spania og Kypros dei mest populære landa blant nordmenn hos selskapet. Høvesvis 5 prosent ville til kvart av desse landa.

Oppsøkjer mindre turistpreg

Medan Kreta, Rhodos og Epirus er favorittane til nordmenn i Hellas, stig noko anna i interesse.

– Vi ser ein aukande trend: Nordmenn vil stader som er mindre påverka av turisme. Da har vi til dømes: Mýkonos, Tílos og Náxos, seier Granvoll.

Ho veit ikkje sikkert årsaka, men dei ser ein tendens.

– Vi ser eit fenomen i sosiale medium som heiter «destination dupes». Kort sagt så er trenden ei jakt på genuine og lokale reiseområde utan å tømme lommeboka heilt.

– Vi synest fenomenet er veldig bra, for det bidreg positivt til lokalbefolkninga. Og det er rimelegare å feriere på sånne reiser.

Samtidig ser Apollo enda ein tendens.

– Nordmenn og storfamiliar reiser gjerne til dei same stadene og hotella som dei var på året før.

Noreg på topp hos Finn

Tidlegare har Hellas og Spania trona øvst som dei mest søkte landa på Finn. Men i år stupte søkjarinteressa for Hellas med heile 70 prosent på Finn, og Spania gjekk ned med 60 prosent, har VG

meldt.

Noreg har derimot klatra heilt til topps på lista over dei mest søkte reisemåla for tida. Finn ser utviklinga i samanheng med sommarvarmen i Noreg.

Thailand har òg vorte meir spennande for nordmenn og steg i søkjarinteresse med heile 26 prosent. Både Finn og Tui melder at interessa for Thailand klatrar til VG.

Thailand, Noreg og England på Momondos topp ti

– Majoriteten av norske flysøk på Momondo fokuserer på reisemål i Europa, så vi ser ein trend der ein vil gjennomføre sommaren nærmare heime, samstundes som ein nyt nye omgivnader, seier presseansvarlege Julie Astrid Thomsen for reisesøk-nettsida Momondo i ein e-post til NTB.

– Eit av unntaka er Bangkok, som hamnar på ein tredjeplass.

Alicante i Spania ligg på førsteplass på Momondos topp-ti-liste av dei mest søkte reisemåla med fly frå Noreg i sommar. Så kjem London i England, som nemnt etterfølgt av Bangkok, hovudstaden i Thailand. Oslo ligg på åttandeplass. Men for å finne Hellas på Momondos liste, må ein heilt ned til tjuandeplass, der Aten ligg.

Momondos ti mest søkte reisemål i sommar, med flyavgang frå Noreg:

1. Alicante i Spania

2. London i England

3. Bangkok i Thailand

4. Málaga i Spania

5. Gdansk i Polen

6. Paris i Frankrike

7. Barcelona i Spania

8. Oslo i Noreg

9. Nice i Frankrike

10. Split i Kroatia

