Rekordmange ringde Hjelpetelefonen til Mental Helse i juni

– Vi forventar framleis høgt trykk i juli og august. Det kjem mellom anna av at andre tilbod held stengt eller har reduserte opningstider, seier generalsekretær Linda Berg-Heggelund i ei pressemelding.

Sommaren er høgsesong for Mental Helse. Med feriestengde tilbod landet over er det mange som har eit ekstra behov for nokon å snakke med.

– Juni vart den mest hektiske månaden for svartenestene i år, og behovet er aukande. Vi har registrert 18 prosent fleire førespurnader til Hjelpetelefonen, samanlikna med juni i fjor, og har hatt ein samla auke på 13 prosent på alle tenestene i juni, fortel Berg-Heggelund.

I sommar handlar samtalane om einsemd, psykiske helseutfordringar, familieproblematikk og kjensla av utanforskap. Sommaren blir ofte knytt til tid saman med familie og venner, og gode opplevingar.

