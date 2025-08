Biskopane ringjer med kyrkjeklokkene for sivile i Gaza

Biskopane i Den norske kyrkja oppmodar kyrkjer over heile landet til å ta i bruk kyrkjeklokkene saman med domkyrkjene i landet. Torsdag 7. august blir ei solidaritetsmarkering for sivilbefolkninga som lid i Gaza.

– Dag for dag høyrer vi nyheitsmeldingar om ein situasjon som blir forverra, i det som allereie har vorte ein humanitær katastrofe. Med over 60.000 døydde i Gaza, kjenner vi alle på eit kall og eit behov for å gjere noko, seier preses i Den norske kyrkja Olav Fykse Tveit i ei pressemelding.

Bispemøtet markerte si støtte i mai

da det kravde at «alle legitime politiske og økonomiske verkemiddel» må vurderast for å presse Israel til å stanse «det som står fram som etnisk reinsing i Gaza».

– Sidan da har situasjonen forverra seg, og vi ser behov for enda ein gong å bryte stilla, seier Fykse Tveit.

Han omtaler det som eit rop om merksemd for dei som lid, men også eit kall til bønn og handling frå så mange som mogleg.

Kyrkjerådet-leiar Harald Hegstad støttar markeringa og oppmodar alle kyrkjer som har moglegheit, til å invitere til lystenning og forbønn, ein konkret og symboltung handling, der ein kan tenne lys i ein mørk situasjon.

Kyrkjerådsleiaren presiserer at oppmodinga ikkje er bindande. Deltaking kan variere frå stad til stad ut frå lokale situasjonar og bemanningssituasjon i ferien.

(©NPK)